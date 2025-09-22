Notizie Udinese – Zaniolo scalpita per una maglia da titolare: le probabili

Come spesso accade, nelle partite di Coppa Italia c'è sempre spazio per inserire tra i titolari quei giocatori che hanno poco minutaggio. Runjaic non sembra intenzionato a dirigersi verso il turnover generale bensì potrebbe mantenere un assetto classico. Ecco le probabili formazioni del match tra Udinese e Palermo.
Si avvicina sempre di più il match tra Udinese e Palermo: Runjaic inizia a preparare la bozza della formazione titolare in cui potrebbe esserci Zaniolo
UDINESE 3-5-2
Sava; Goglichidze, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, David.
All. Runjaic.
PALERMO 3-4-2-1
Joronen; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Gyasi, Gomes, Ranocchia, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo.
All. Inzaghi.
Nella griglia bianconera scalpita Zaniolo che potrebbe finalmente partire dal primo minuto. Chiisà cosa deciderà Runjaic che vorrà aspettare la rifinitura per capire come e se impiegare l'ex Galatasaray. Le ultime notizie di mercato:Arriva un nuovo 10? Colpo Pozzo dal Messico <<<
