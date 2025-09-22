mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – Zaniolo scalpita per una maglia da titolare: le probabili

udinese

Notizie Udinese – Zaniolo scalpita per una maglia da titolare: le probabili

Notizie Udinese – Zaniolo scalpita per una maglia da titolare: le probabili - immagine 1
Si avvicina sempre di più il match tra Udinese e Palermo: Runjaic inizia a preparare la bozza della formazione titolare in cui potrebbe esserci Zaniolo
Lorenzo Focolari Redattore 

Come spesso accade, nelle partite di Coppa Italia c'è sempre spazio per inserire tra i titolari quei giocatori che hanno poco minutaggio. Runjaic non sembra intenzionato a dirigersi verso il turnover generale bensì potrebbe mantenere un assetto classico. Ecco le probabili formazioni del match tra Udinese e Palermo.

UDINESE 3-5-2

Sava; Goglichidze, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, David.

All. Runjaic.

PALERMO 3-4-2-1

Joronen; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Gyasi, Gomes, Ranocchia, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo.

All. Inzaghi.

Nella griglia bianconera scalpita Zaniolo che potrebbe finalmente partire dal primo minuto. Chiisà cosa deciderà Runjaic che vorrà aspettare la rifinitura per capire come e se impiegare l'ex Galatasaray. Le ultime notizie di mercato:Arriva un nuovo 10? Colpo Pozzo dal Messico <<<

Leggi anche
Verso Udinese-Palermo | Come e dove vedere il match di Coppa Italia
Udinese – I bianconeri tornano in campo contro il Palermo: il punto

© RIPRODUZIONE RISERVATA