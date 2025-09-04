News Udinese – Marino: “Zaniolo? Attualmente un rischio…” Le parole

Pierpaolo Marino ha rilasciato delle dichiarazioni chiare su tutti i nuovi innesti del mercato compreso Zaniolo

Parlando dei nuovi innesti, Marino ha dichiarato: "Zanoli rappresentava il giocatore esterno di cui c’era bisogno, è italiano e porta con sé mentalità, vitalità e un po’ di esperienza. Buksa è stata l’opzione scelta dall’allenatore per rimpiazzare Lucca e vedremo come andrà, sebbene Davis sia più forte di Lucca e speriamo che tenga. Piotrowski è un giocatore scrupoloso e Bertola mi ha convinto, anche se non è lui a poter far crescere il reparto visto che Palma è il miglior giovane disponibile. Solet ha il profilo di un grande talento".

"Zaniolo sarà un attaccante versatile, ma attualmente rappresenta un rischio perché sembra ripetere la stessa storia che abbiamo visto con Balotelli, in cui molti hanno tentato di recuperare le qualità di questo ragazzo - ha continuato Marino - Dobbiamo essere abili nel sostenere il calciatore nei punti in cui ha mostrato carenze negli ultimi anni, e sono certo che il lavoro di Inler sarà fondamentale. Ho molta fiducia in Gokhan, che lo trovo sempre presente nelle situazioni".

L’uscita di Thauvin, per come è avvenuta, ha sorpreso Marino: "Mi ha deluso e per me il suo comportamento è stato ipocrita, chiedere di andarsene da capitano. Quando è arrivato, ho avuto delle divergenze con lui riguardo ai suoi ritmi di allenamento".

Infine, ha aggiunto un commento sulla possibile vendita della società: "Non ci ho mai creduto, in particolare perché so quanto Gianpaolo sia profondamente legato a questa città, e non riesco a immaginarlo senza l'Udinese". Le ultime di mercato: Rui Modesto in uscita definitiva? Il punto attuale<<<