News Udinese – Zaniolo meritava la Nazionale? I numeri parlano chiaro

Nicolò Zaniolo meritava la convocazione in Nazionale? Il dubbio è legittimo, andiamo a vedere cosa dicono i numeri in vista dei match

Lorenzo Focolari Redattore 21 marzo - 12:14

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Adesso ci saranno due settimane di pausa importanti visto che permetteranno di capire se la Nazionale italiana potrà qualificarsi al prossimo Mondiale che si disputerà nel Nord America. I convocati sono stati emanati nel corso delle ultime ore proprio dal Commissario Tecnico Gennaro Gattuso. Tanti i punti di domanda a cui proveremo e cercheremo di dare una risposta, quello che riguarda i tifosi bianconeri però ha un nome ed un cognome, stiamo parlando di Nicolò Zaniolo. Proviamo a dare una risposta alla domanda iniziale, il calciatore dell'Udinese andava convocato? Ecco tutti i dettagli.

La convocazione di Zaniolo? — Un attacco che vede tanti bomber e qualche seconda punta con un vero e proprio jolly offensivo che sarà Federico Chiesa. Il calciatore del Liverpool è tornato nel giro dei convocati ed ha grande voglia di riprendersi la maglia azzurra. Non sarà affatto semplice, vista anche la grande concorrenza. L'obiettivo del team, però, è avere diverse soluzioni e di conseguenza la chiamata di Nicolò Zaniolo poteva fornire tante scelte in diverse situazioni. Non dimentichiamo che si tratta di un calciatore che sa fare assist, ma sa anche trovare la via delle rete e soprattutto è in un momento di forma decisamente positivo. I numeri parlano chiaro e proprio per questo motivo andiamo a vederli nel dettaglio.

I numeri del calciatore italiano — Nel corso delle ultime quattro sfide di campionato, sono tre gli assist messi a referto ed uno stato di forma oramai ufficialmente ritrovato. I numeri citano cinque reti e quattro assistenze dirette per i compagni in 26 presenze. Dati che fanno capire quanto si stia ritrovando e meriti una nuova possibilità.

Le parole di Kabasele — A dare credito ai numeri ci hanno pensato anche le dichiarazioni dei compagni di squadra, visto che Christian Kabasele ha commentato così la possibile convocazione: "Portatelo". Un talento rinato e che si spera potrà dare una grande mano nel corso di quest'estate, anche se prima le scelte sembrano essere chiare. Noi non possiamo fare altro che affidarci agli attuali 28 convocati per raggiungere l'obiettivo minimo prefissato dalla Federazione italiana: la qualificazione al prossimo Mondiale di calcio. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul match di ieri. La società bianconera si porta a casa tre punti fondamentali nel corso di questo venerdì e dopo la sfida contro il Genoa. Andiamo a leggere tutti i voti assegnati, le pagelle di Genoa-Udinese <<<