Notizie Udinese – Zaniolo out per infortunio: il punto sulle condizioni

La partita di Nicolò Zaniolo allo Stadio Olimpico Grande Torino termina con largo anticipo e più precisamente lo fa per un infortunio al ginocchio del numero 10 che sta facendo sognare la squadra bianconera. Poco dopo la rete del vantaggio, la scelta di mister Kosta Runjaic è stata quella di sostituire il fantasista dell'Udinese.