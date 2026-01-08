La partita di Nicolò Zaniolo allo Stadio Olimpico Grande Torino termina con largo anticipo e più precisamente lo fa per un infortunio al ginocchio del numero 10 che sta facendo sognare la squadra bianconera. Poco dopo la rete del vantaggio, la scelta di mister Kosta Runjaic è stata quella di sostituire il fantasista dell'Udinese.
mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – Zaniolo out per infortunio: il punto sulle condizioni
udinese
Notizie Udinese – Zaniolo out per infortunio: il punto sulle condizioni
L'Udinese preoccupata per le condizioni di un calciatore decisamente molto interessante come il bianconero Nicolò Zaniolo. Il punto
Questa mattinata sarà fondamentale, visto che servirà alla squadra per svolgere tutti gli accertamenti anche se le sue condizioni non sembrano preoccupare. Il cambio è arrivato anche per impedire delle spiacevoli sorprese visto il campo ghiacciato. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Solet piace in Premier League: il punto <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA