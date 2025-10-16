Udinese – Zaniolo parla chiaro: è ora di riscatto ! Le parole

Zaniolo è arrivato all’Udinese per trovare una nuova opportunità. Nell’intervista rilasciata al Corriere dello sport, riflette sul suo passato e guarda avanti: “Mi sento in ottima forma, ho subito trovato un equilibrio con la mia compagna e mio figlio. Abitiamo vicino al centro, tutto è raccolto e pratico, quindi sono contento”.

Udine come ultima possibilità per riprendere ciò che ha lasciato alle spalle: è anche questa la sua visione? “Sono cambiato, sono una persona matura che conosce ciò che desidera e ciò che può offrire. Sto mettendo il massimo impegno con tanta umiltà e credo che, seguendo l’allenatore, che è davvero bravo, possiamo fare un ottimo lavoro. La squadra è composta da elementi forti. Atta ha qualità notevoli, e poi ci sono Solet, Kristensen, Davis, Kallstrom che è un grande capitano e Zanoli. Ci intendiamo bene sia in italiano sia in inglese, io parlo fluentemente e abbiamo instaurato una bella sintonia desidero tornare a divertirmi giocando a calcio, una parte che mi è mancata negli ultimi anni”.