Notizie Udinese – Zaniolo pronto per il ritorno: spunta la data

Nicolò Zaniolo sembra essere pronto per il ritorno nella massima serie del calcio italiano. I dettagli sul post infortunio del calciatore
Nicolò Zaniolo è pronto per tornare sul campo da gioco? La sensazione è che servirà ancora diverso tempo prima di vederlo a disposizione, anche se l'attaccante dell'Udinese è tornato ad allenarsi nel centro sportivo Bruseschi. La società bianconera sta cercando di mettere una prima data ufficiale per il suo recupero.

Il club non vede l'ora di poter dire la sua e soprattutto rimetterlo protagonista al centro del progetto. La sensazione è che il prossimo match in cui sarà disponibile sul campo potrebbe essere tra qualche giorno più precisamente contro il Lecce. Una sfida unica sotto tutti i punti di vista. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. I Pozzo provano a battere Marotta <<<

