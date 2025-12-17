Nicolò Zaniolo rappresenta una delle molte novità di questo inizio di stagione. Il trequartista dell'Udinese sembra aver recuperato la forma e la capacità di segnare come ai tempi migliori, e adesso il club sta esaminando le prossime azioni per riportarlo dal Galatasaray.
L’attaccante bianconero sta lasciando il segno all’interno dell’ambiente friulano: c’è il piano per un rinnovo
I friulani hanno infatti due possibilità: acquistarlo in modo definitivo per 10 milioni di euro oppure risparmiare versando solo 5 milioni, ma concedendo al Gala il 50% di una eventuale vendita futura.
Comunque, il destino di Zaniolo rimarrà in bianconero e nelle prossime settimane verranno dissipati tutti i dubbi riguardo alla modalità di trasferimento. Non perdetevi le ultime di mercato: Parla il presidente: “Atta? Ecco il suo futuro…”<<<
