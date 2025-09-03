Udinese News – Zaniolo: due ruoli alla portata! La scelta di Runjaic

Non si può definire una Zaniolo -mania, ma in Friuli l’ingresso dell'ex giocatore di Roma e Fiorentina sicuramente stimola le aspirazioni dei tifosi bianconeri. L'attaccante è giunto questa mattina con un volo proveniente da Milano e ha iniziato a familiarizzare con il nuovo ambiente al ‘Friuli’.

È lui il successore di Thauvin. La Gazzetta dello sport mette in evidenza che, oltre a indossare la maglia numero 10, ha anche acquisito il medesimo ruolo del capitano passato. Nel modulo 3-5-2, può operare come supporto alla punta centrale, creando un duo sia tecnico che fisico con Keinan Davis. Tuttavia, considerando il suo passato, è possibile che assuma anche la posizione di mezzala, quella di Atta e Piotrowski, con Davis e Buksa in attacco. Si può altresì pensare all’ipotesi di un duo di trequartisti con Atta e Zaniolo sulla stessa linea.