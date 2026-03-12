Nicolò Zaniolo non ha intenzione di fermarsi ed anzi vuole essere una vera e propria guida per il mondo bianconero e l'Udinese, proprio per questo motivo ha spento ogni possibile voce nel corso delle ultime ore. Ecco le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, uscite nel corso di questa mattinata.
News Udinese – Zaniolo spegne le voci: “Penso solo a stare qui…”
Nicolò Zaniolo spegne le voci di mercato delle ultimissime ore che lo vedono vicino al Napoli di Antonio Conte. Ecco tutti i dettagli
"Al Galatasaray sono stato bene ed ho anche fatto doppietta nel derby con il Fenerbache, oltre aver vinto il titolo. Adesso, però, non penso ad altro che fare bene qua dove mi sento apprezzato e sento la fiducia oltre che parte di un progetto". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Zaniolo piace ad un top team, ecco quale <<<
