Nicolò Zaniolo sta cercando di tornare il prima possibile e dopo la grande prova di squadra contro l'Hellas Verona, c'è tutta la voglia di tornare a fare la differenza e soprattutto tornare a dare una mano il prima possibile sul campo da gioco. Non possiamo fare altro che passare al punto sulle condizioni dell'attaccante dell'Udinese.
mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – Zaniolo torna ad allenarsi: il punto
udinese
Notizie Udinese – Zaniolo torna ad allenarsi: il punto
Nicolò Zaniolo è pronto per tornare ad allenarsi, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su una firma di primissimo livello
Il ritorno sul campo da gioco per il calciatore italiano (secondo il Messaggero Veneto) dovrebbe arrivare nel corso delle prossime giornate. Una settimana fondamentale per ritrovare Zaniolo sul rettangolo verde anche se è ancora presto per vederlo convocato. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i dettagli sul mercato. Il punto sull'affare Inter-Udinese <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA