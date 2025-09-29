Sicuramente non bisogna mettere Zanoli sul banco degli imputati. Il neo acquisto dell'Udinese ha disputato ieri la sua prima partita da titolare in un campo molto difficile come quello del Sassuolo. Nonostante ciò i dati confermano dei punti a favore del ragazzo e dei punti a sfavore.
mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – Zanoli deve carburare: i dati difensivi del terzino
udinese
Notizie Udinese – Zanoli deve carburare: i dati difensivi del terzino
Il terzino ex Napoli ha bisogno di ancora un po' di tempo prima di essere giudicato: i dati della gara contro il Sassuolo
In primis possiamo analizzare i dati difensivi. Due contrasti arei su due vinti, una respinta difensiva e un fallo commesso. Il totale è di cinque contrasti effettuati. Potremmo direi che è poco dal momento che Laurienté e Fadera hanno creato a Zanoli molti grattacapi e questo ha portato a molti inseguimenti.
Per quanto riguarda la fase offensiva su trenta palloni toccati niente è stato a favore di azioni pericolose in attacco. Diciamo che da questi dati possiamo intravedere come questo ragazzo debba maturare e mettere minuti nelle gambe per trovare la serenità di affrontare la stagione che verrà. Le ultime di mercato:Colpo bianconero! Nuova freccia per i Pozzo <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA