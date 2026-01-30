News Udinese – Zanoli ha già il suo sostituto: tutti i dettagli

Il difensore laterale Alessandro Zanoli si deve fermare e lo dovrà fare per diversi mesi. La sua stagione in bianconero volge al termine e di conseguenza non possiamo fare altro che passare al possibile sostituto. La società sembra avere le idee chiare, ecco tutti i dettagli sul calciatore che potrebbe prendere il posto.

Arriva direttamente dalla rosa bianconera e non ci saranno sorprese. Il profilo che è pronto per assicurarsi le prestazioni della fascia destra dell'Udinese sarà Kingsley Ehizibue. Usato garantito per una società che ha come obiettivo quello di tornare nella parte sinistra della classifica.