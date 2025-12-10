mondoudinese udinese news udinese Udinese – Zanoli non ci sta! Le parole sulle pagine social

Udinese – Zanoli non ci sta! Le parole sulle pagine social

Il terzino destro dei bianconeri ha commentato sui social il momento negativo suo e della squadra con alcune parole
Lorenzo Focolari Redattore 

Alessandro Zanoli dovrà essere pronto a qualsiasi evenienza dal momento che sia Kamara che Zemura non saranno presenti a causa di id infortunio. Il terzino destro dell’Udinese potrebbero riprendersi il posto da titolare a destra e diventare un titolare di riferimento.

La sua rimozione avvenuta contro il Genoa ha suscitato molte polemiche nei confronti di Mister Kosta Runjaic. Alessandro Zanoli con un post su Instagram commenta: “È stata una sconfitta dolorosa, contro una squadra comunque complessa da sfidare! Indubbiamente una partita da cui apprenderemo molto. Farò del mio meglio e darò il massimo per questa maglia, oltre a quanto sto già facendo! ”

Si tratta di suonare la carica e di far vedere il meglio ai tifosi friulani. Le ultime di mercato: Pozzo corre ai ripari: colpo pronto per gennaio<<<

