Nella gioia di ieri va anche trovato il difetto. Non tutto è stato "rose e fiori" e il punto del campo in cui l'Udinese continua a fare fatica sono le fasce. I cosiddetti "quinti", Kamara ed Ehizibue, sono da mettere sul banco degli imputati per diverse ragioni ma ciò che li accomuna è rimanere ancorati al passato sebbene ieri non sia stato tutto da buttare via.
Notizie Udinese – Le fasce non convincono! Zanoli sale nelle gerarchie?
Ehizibue—
La sua gara comincia in maniera anonima e si chiude sotto la sufficienza. Riesce a gestire le incursioni iniziali del Pisa nel primo tempo ma in fase offensiva si è proposto senza successo. Nella seconda frazione di gara viene istigato da Leris: i due si sono fatti un fallo a testa. Sul finale riesce a calciare da un'ottima posizione ma non essendosi mai proposto più di tanto, il tiro finisce in direzione bandierina.
Kamara—
In tanti danno un bel voto all'ivoriano che si dimostra meno sulle gambe rispetto a Ehizibue. Anche Kamara pecca molto in fase offensiva. Un solo pallone toccato in area avversaria in tutta la partita è troppo poco. L'esplosività per irrompere e presentarsi in avanti non gli manca. Termina la gara con un infortunio che lo costringe a lasciare il campo.
Alcuni già si chiedono quando Zanoli entrerà nelle rotazioni. Tocca ad entrambi gli esterni dimostrare di mantenere salda la propria posizione.
