mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – Le fasce non convincono! Zanoli sale nelle gerarchie?

udinese

Notizie Udinese – Le fasce non convincono! Zanoli sale nelle gerarchie?

Notizie Udinese – Le fasce non convincono! Zanoli sale nelle gerarchie? - immagine 1
Sia Kamara che Ehizibue sembrano essere rimasti bloccati in se stessi: altalenanti sia in difesa che in attacco
Lorenzo Focolari Redattore 

Nella gioia di ieri va anche trovato il difetto. Non tutto è stato "rose e fiori" e il punto del campo in cui l'Udinese continua a fare fatica sono le fasce. I cosiddetti "quinti", Kamara ed Ehizibue, sono da mettere sul banco degli imputati per diverse ragioni ma ciò che li accomuna è rimanere ancorati al passato sebbene ieri non sia stato tutto da buttare via.

Ehizibue

—  

La sua gara comincia in maniera anonima e si chiude sotto la sufficienza. Riesce a gestire le incursioni iniziali del Pisa nel primo tempo ma in fase offensiva si è proposto senza successo. Nella seconda frazione di gara viene istigato da Leris: i due si sono fatti un fallo a testa. Sul finale riesce a calciare da un'ottima posizione ma non essendosi mai proposto più di tanto, il tiro finisce in direzione bandierina.

Kamara

—  

In tanti danno un bel voto all'ivoriano che si dimostra meno sulle gambe rispetto a Ehizibue. Anche Kamara pecca molto in fase offensiva. Un solo pallone toccato in area avversaria in tutta la partita è troppo poco. L'esplosività per irrompere e presentarsi in avanti non gli manca. Termina la gara con un infortunio che lo costringe a lasciare il campo.

Alcuni già si chiedono quando Zanoli entrerà nelle rotazioni. Tocca ad entrambi gli esterni dimostrare di mantenere salda la propria posizione. Le ultime di mercato: Runjaic perde due titolarissimi? Manca il rinnovo <<<

Leggi anche
News Udinese – Bravo sfida Zaniolo? Il goal dei dubbi di Runjaic
Udinese – Terza prova da incorniciare! Runjaic pensa al lungo termine

© RIPRODUZIONE RISERVATA