Notizie Udinese – Le fasce non convincono! Zanoli sale nelle gerarchie?

Sia Kamara che Ehizibue sembrano essere rimasti bloccati in se stessi: altalenanti sia in difesa che in attacco

Nella gioia di ieri va anche trovato il difetto. Non tutto è stato "rose e fiori" e il punto del campo in cui l'Udinese continua a fare fatica sono le fasce. I cosiddetti "quinti", Kamara ed Ehizibue, sono da mettere sul banco degli imputati per diverse ragioni ma ciò che li accomuna è rimanere ancorati al passato sebbene ieri non sia stato tutto da buttare via.