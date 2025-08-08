Udinese – Zanoli trova l’accordo con il Napoli! Friulani beffati

IlSfuma un altro obiettivo in difesa per l'Udinese. Alessandro Zanoli è in procinto di trasferirsi definitivamente al Bologna, che ha raggiunto un accordo con il Napoli per una cifra di 6 milioni di euro. Questa notizia è stata fornita dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano.
Il terzino del Genoa ha trovato un accordo per restare a Napoli in via definitiva e adesso l'Udinese dovrà trovare un altro profilo
Dopo Ziolkowski, il quale è in procinto di unirsi alla Roma, anche il terzino italiano non indosserà la maglia bianconera. In un reparto dove la scorsa stagione sono emersi significativi limiti dal punto di vista tecnico, la società friulana dovrà agire per assicurarsi che le fasce vengano potenziate.
Anche se è stato acquisito Goglichidze. Il ragazzo può giocare sia come difensore centrale che come terzino, si ha la sensazione che mister Runjaic necessiti di alcuni giocatori con qualità superiori a quelli attualmente in rosa, per poter realizzare la sua visione di gioco con maggiore fermezza. Le ultime di mercato: Doppio colpo fatto? Il nuovo 10 arriva da Bologna <<<
