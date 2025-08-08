Udinese – Zanoli trova l’accordo con il Napoli! Friulani beffati

Il terzino del Genoa ha trovato un accordo per restare a Napoli in via definitiva e adesso l'Udinese dovrà trovare un altro profilo

IlSfuma un altro obiettivo in difesa per l'Udinese. Alessandro Zanoli è in procinto di trasferirsi definitivamente al Bologna, che ha raggiunto un accordo con il Napoli per una cifra di 6 milioni di euro. Questa notizia è stata fornita dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano.