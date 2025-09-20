Ecco le parole del centrocampista dell’Udinese.
udinese
Udinese-Milan | Zarraga nel post partita al Bluenergy: le parole
Cosa ne pensi del modulo di stasera ?
“È un modulo su cui abbiamo dedicato molto impegno, anche durante l'estate, e non credo sia stato un problema. Tuttavia, non ci davano tregua, e quando riuscivano a prendere palla ci facevano male nei varchi, hanno controllato meglio il gioco e il punteggio”.
Non è stata una partita semplice, il tuo ruolo di stasera è stato invalidante?
“Abbiamo perso passaggi semplici da amministrare, anch'io, mi trovo in un ruolo dove è fondamentale mantenere la palla e dare respiro alla squadra. Non si è trattato di paura, abbiamo disputato partite solide anche contro avversari più forti; dopo il loro gol, hanno gestito la situazione meglio, mentre noi non abbiamo fatto nulla per metterli in difficoltà. Volevamo regalare un bel momento ai nostri tifosi, ma sfortunatamente non ci siamo riusciti”.
