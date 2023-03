News Udinese | Zeegelaar pronto al debutto: sarà convocato ad Empoli

Dopo la firma sul contratto, ora è già tempo di tornare sul campo. Sottil starebbe pensando di convocarlo per la trasferta del Castellani

Redazione

Nei giorni scorsi, Marvin Zeegelaar è tornato ad essere un calciatore bianconero. Il difensore centrale olandese vestirà la maglia numero 8 dell'Udinese per la terza volta in carriera. Un colpo che è definibile come obbligatorio dopo tutti gli ultimi infortuni che ci sono stati all'interno della squadra. Il suo rientro potrà dare una grossa mano a mister Andrea Sottil che avrà una scelta in più al centro della difesa e di conseguenza potrebbe anche mettere in campo qualche nuova idea. Non dimentichiamo che il calciatore ex Watford ha praticamente ricoperto tutti i ruoli della difesa all'interno della sua carriera. Anche per questo è definibile come un jolly sotto tutti i punti di vista.

Questo acquisto era necessario visto che la coperta in difesa era diventata decisamente troppo corta. Solo tre mesi di contratto per questo giocatore che proverà a rilanciarsi in vista del mercato estivo. Marvin Zeegelaar è pronto per il ritorno in campo ed ora ha voglia di mettersi a disposizione per rendersi utile alla causa e giocarsi le sue chance.

Esordio a Empoli? — Da martedì Marvin Zeegelaar è nuovamente un giocatore dell'Udinese. Dopo una settimana di prova, i bianconeri hanno deciso di mettere sotto contratto il difensore olandese che contava già 66 presenze con la maglia dei friulani (stagioni 2019 e 2020-22). Secondo Il Gazzettino, il giocatore è in buona condizione fisica e dunque dovrebbe essere convocato già per la prossima sfida di campionato contro l'Empoli in programma sabato alle 15. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul mercato in entrata in vista della prossima stagione. Ecco il nuovo colpo per l'attacco <<<