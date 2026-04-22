Jordan Zemura ha voglia di tornare sul campo da gioco con la casacca dell'Udinese. Il difensore laterale ha lasciato il campo nel suo momento migliore per via di un infortunio e proprio per questo motivo sta lavorando più forte di prima per concludere nel modo perfetto un'annata che sta avendo dell'incredibile. Jordan Zemura stava trovando minuti da titolare, ma soprattutto ottime prestazioni. Proprio per questo c'è da capire se nel corso della prossima sfida contro i biancocelesti di Maurizio Sarri sarà in grado di poter dire la sua. Al momento ci sono sviluppi riguardanti il suo infortunio, ma non c'è ancora una certezza sulla data del rientro. Passiamo alla possibilità che c'è di vederlo dal primo minuto.

Subito un posto da titolare per l'esterno?

Zemura e Saelemaekers

Se dovesse arrivare la convocazione, sicuramente non arriverà la maglia dal primo minuto. C'è bisogno di tempo e di conseguenza qualche settimana prima di poterlo rivedere al meglio della forma. Contro il team della Capitale c'è da capire se ci sarà ancora spazio per Hassane Kamara o la prima da titolare per il neo arrivato Arizala. Passiamo al mercato ed alle novità che stanno arrivando da Thomas Kristensen. Le parole del difensore sul suo futuro con l'Udinese <<<