Udinese – Zemura colpisce con lo Zimbawe! Il minutaggio

È terminata in parità 0-0 la partita fra Zimbabwe e Sudafrica, che si svolgeva nell’ambito delle qualificazioni per il Mondiale. Il giocatore bianconero Jordan Zemura è stato utilizzato come titolare sulla fascia sinistra a centrocampo nel modulo 4-3-3 e ha giocato per l'intero match.
L’esterno dell’Udinese continua a essere costante com la sua nazionale: i dati sul suo impiego attuale in squadra
Lo Zimbabwe occupa ancora l'ultima posizione in classifica con 5 punti. Martedì 14 ottobre ci sarà il prossimo incontro, contro il Lesotho.
L’esterno bianconero ha tutte le carte in regola per poter dimostrare il suo valore in nazionale e far vedere a mister Runjaic che può dare una mano al club. Le ultime notizie di mercato: Pafundi ai saluti? Il futuro del Golden Boy è scritto<<<
