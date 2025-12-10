Notizie Udinese – Infortunio Zemura: oggi gli esiti degli esami

La giornata di oggi rivelerà il tipo di infortunio di Jordan Zemura: Runjaic pensa già al possibile sostituto in vista del Napoli

Lorenzo Focolari Redattore 10 dicembre - 10:44

Sono ore di preoccupazione in casa Udinese. L'attenzione è rivolta su Jordan Zemura, il laterale sinistro che oggi scoprirà il risultato degli accertamenti medici effettuati a causa del problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo dopo 15 minuti nel primo tempo contro il Genoa.

Per lui è in gioco la chiamata per la partita contro il Napoli e la partenza per la Coppa d’Africa. Nel frattempo, spetta a Runjaic trovare la strategia adeguata per affrontare una sua possibile mancanza. Gli esterni a disposizione sono tre: Ehizibue, Rui Modesto e Zanoli.

Tutti e tre sarebbero quinti da far giocare a destra. Rui Modesto ha svolto la gara contro il Genoa sulla sinistra portando anche l'assist per il goal di Piotrowski. Sembrerebbe lui il principale incaricato per la prossima titolarità.