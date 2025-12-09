Udinese News – Zemura si ferma! La situazione attuale sull’esterno

Il terzino angolano è uscito durante la gara di ieri contro il Genoa. Il cambio è arrivato dopo poco e ora la squadra attende gli esiti

Lorenzo Focolari Redattore 9 dicembre - 10:02

La gara di Jordan Zemura è durata ben 15 minuti. Al quarto d'ora il terzino dell'Udinese si è accasciato per terra e lo staff medico è subito entrato in campo per accertarsi delle sue condizioni. Le prime impressioni sono legate ad un problema muscolare alla gamba sinistra.

Zemura è uscito zoppicando e continuava a toccarsi la parte posteriore della coscia quasi come se avesse sentito tirare. Le ipotesi sono tante ma per avere certezze dovremmo aspettare gli esiti degli esami strumentali. Per adesso l'Udinese si ritrova scoperta a sinistra con Kamara e Zemura out.

Rui Modesto potrebbe essere il prescelto oppure Runjaic sposterebbe Ehizibue a piede invertito sulla fascia sinistra. Le opzioni ci sono pertanto dobbiamo aspettare lo scorrere di questa settimana.