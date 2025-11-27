Notizie Udinese – Si scalda Zemura! L’analisi sull’esterno bianconero

Kamara si ferma e non ci sarà contro il Parma. Runjaic potrebbe scegliere Zemura che ha ancora bisogno di lavorare

Lorenzo Focolari Redattore 27 novembre 2025 (modifica il 27 novembre 2025 | 11:14)

La stagione di Jordan Zemura potrebbe "accodarsi" a quelle di Lovric e Bravo. Entrambi i giocatori dell'Udinese hanno iniziato questa annata con delle presenze anche da titolare ma con il passare del tempo Runjaic ha preferito puntare su altri profili. Piotrowski ed Ekkelenkamp sono saliti nelle "graduatorie" rispetto a Lovric e Zaniolo ha soppiantato Iker Bravo dalla titolarità.

Nel caso dell'esterno angolano la situazione è leggermente diversa. Il duello con Kamara sulla fascia sinistra ormai è storico da parecchie stagioni. Ciò nonostante Runjaic si è affidato più volentieri a Kamara in questo periodo ma adesso che l'infortunio alla caviglia potrebbe tenere l'ivoriano lontano dai campi per delle settimane, Zemura avrebbe la sua chance.

I minuti in stagione dell'angolano sono 394 mentre quelli di Kamara sono 690. Zemura è entrato nella scorsa gara contro il Bologna, facendo anche abbastanza bene. Adesso ha a disposizione qualche partita per dimostrare il suo valore per un posto da titolare.