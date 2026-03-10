Udinese – Zemura out? Il punto sull’infortunio dell’esterno

Proprio nel suo miglior momento di forma arriva lo stop forzato per un calciatore di primissimo livello. Jordan Zemura deve alzare bandiera bianca, ma c'è ancora da capire per quanto tempo non sarà a disposizione dell'Udinese e di mister Kosta Runjaic. Tutti i dettagli sugli esami strumentali.

L'esterno ha riscontrato un problema muscolare nel corso della rifinitura. Ad oggi si cerca ancora di capire la reale entità dell'infortunio e per quanto dovrà alzare bandiera bianca. Nel frattempo la società potrà fare affidamento su Kamara e sul neo arrivato Arizala. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Davis verso l'addio? Tutta la verità <<<