Lasagna vittoria a Lecce ha risollevato l’Udinese in trasferta dove però ancora non è squadra di rango. La classifica dell’andata si chiude, infatti, per i bianconeri al terzultimo posto, con un divario con i risultati in casa decisamente inspiegabile. So o 7 i punti conquistati, gli stessi della Samp, ma che ha una migliore differenza reti. Peggio dei bianconeri solo Spal e genoa, un trend da cambiare assolutamente nel ritorno.