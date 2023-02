Udinese-Atalanta / Tensione per la Dea: Gasperini litiga con i tifosi | VIDEO

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo gli avversari non se la passano al meglio

C'è Solo una frase per poter descrivere nel migliore dei modi l'incontro di sabato prossimo. Possiamo semplicemente dire che se Sparta piange, Atene sicuramente non ride. L'Udinese e l'Atalanta stanno passando un momento davvero difficile e di conseguenza la vittoria sabato prossimo è pressoché obbligatoria per tutte e due le società. Allo stesso tempo, però, non perdere la reazione di Gasperini dopo qualche commento infelice da parte dei tifosi.