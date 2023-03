Udinese-Atalanta / Il commento del pareggio di Bergamo | VIDEO

Il team continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo ecco il commento del pareggio di questo sabato

Sabato pomeriggio è andata in scena una buonissima partita di campionato per l'Udinese. Il pareggio maturato al Gewiss Stadium contro questa Atalanta è sicuramente positivo viste le ultime uscite infelici. Allo stesso tempo, però, manca la vittoria da diverso tempo e bisogna trovare una soluzione. Non perdere il commento fatto su questo incontro dagli esperti della Gazzetta dello Sport: una partita di alto livello