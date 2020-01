Calcio Napoli – Mercato, arriva Ciro Immobile? C’è la risposta ufficiale

Sta facendo letteralmente sfracelli con la maglia della Lazio addosso e per questo motivo, come è ovvio che sia, adesso sembra avere gli occhi di mezza Serie A puntati addosso. Stiamo parlando ovviamente di Ciro Immobile che più volte è stato accostato al Napoli senza mai realmente entrare in una trattativa concreta e vera. E questa volta, dopo queste ultime ore piene di voci e possibili indiscrezioni in direzione Azzurra, a rispondere ci ha pensato direttamente la moglie del calciatore che molto nettamente ha chiuso ogni possibilità a questa ipotesi. Parlando alla Rai, ha dichiarato: “Ciro al Napoli? No, stiamo bene a Roma. Poi da poco abbiamo comprato anche casa“. Nulla da fare, dunque. Anche se va detto che gli azzurri, starebbero pensando anche a qualche altra operazione interessante.

In questo senso infatti pare praticamente ad un passo Lobotka e non è escluso qualche colpo a sorpresa. Sì, perchè ovviamente Gattuso – al di là delle dichiarazioni giuste, ma di facciata – sarebbe certamente contento di avere qualche rinforzo, sopratutto in attacco. Dove potrebbero arrivare sorprese anche in uscita visto che il futuro di Mertens adesso sembra in bilico e che una sua eventuale cessione (probabilmente all’estero) aprirebbe ancora nuovi scenari per una sessione di mercato che a gennaio, potrebbe regalare delle belle sorprese anche ad un Napoli bisognoso di entusiasmo e ambizione.