Calciomercato Napoli, bomba dalla Francia: “Attenzione”

Il Napoli al centro del calciomercato. Sono ore caldissime, quelle che riguardano i possibili movimenti degli Azzurri. De Laurentiis è deciso a non rimanere a guardare e con Giuntoli, prepara sorprese da regalare a Gattuso. Portati a casa un paio di colpi, ora si attendono delle novità importanti anche sotto altri fronti, altre trattative. Una di queste, dovrebbe essere rappresentata – a quanto pare – da un nuovo colpo in attacco e da qualche cessione di cui parleremo fra poco. Perchè intanto, dalla Francia, sembrano arrivare delle pesantissime indiscrezioni riguardanti Koulibaly. Stando a quanto riportato da "Le10Sport" infatti, il Barcellona – per sostituire Todibo – starebbe seriamente pensando di prendere il difensore Azzurro. Per una cessione immediata, servirebbe ovviamente una proposta indecente e qualcuno, vocifera che questa possa arrivare fra qualche giorno sul tavolo di DeLa. Ma va detto – indiscrezioni e ipotesi a parte – che salvo scenari clamorosi (come quello appena descritto) difficilmente il Napoli lascerà partire il difensore dalla rosa di Gattuso. Insomma: in pentola, sembra bollire qualcosa di davvero grosso.