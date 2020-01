Calcio Napoli – Mercato, ci siamo: Sky annuncia due grosse cessioni vicine

Il Napoli sempre più vicino al ribaltone. Era nell’aria e presto, potrebbe diventare qualcosa di molto più che una semplice indiscrezione continua. Ogni giorno infatti sembrano uscire delle notizie che raccontano di un terremoto di mercato imminente e ora, a quanto pare, dovremmo esserci. E’ il caso di Callejon e Mertens che stando a quanto riferito da SkySport, adesso, sarebbero sempre più indirizzati verso un addio che mai fino a qualche tempo fa, i tifosi del Napoli avrebbero anche solo potuto immaginare. Su Mertens ci sarebbero gli occhi della Roma ma anche quelli di Conte che lo vedrebbe molto bene in nerazzurro. Certo, nel caso delle italiane probabilmente di parlerebbe di qualcosa che andrebbe a realizzarsi in estate, salvo colpi di scena. Che però, potrebbero anche esserci visto che a quanto pare l’intenzione del Napoli non è quella di rimanere a guardare e nemmeno quella di avere in squadra calciatori che – ipotizziamo – non è che credano profondamente più di tanto al progetto azzurro. Ecco il motivo per cui l’idea di una cessione immediata, a gennaio, non è così tanto da considerare folle. Tutto, potrebbe diventare molto più reale di quanto possa sembrare ora. Con un Napoli scatenato sul mercato, anche per quel che riguarda le entrate. E che proprio a questo proposito, starebbe mettendo sulla sua lista della spesa due nomi enormi >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA