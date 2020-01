Napoli Calcio – Mercato, annuncio bomba: “200 milioni di euro”

Gli azzurri sono al lavoro per cercare di capire da dove ripartire. La sconfitta contro la Fiorentina è solo l’ennesima delusione di una stagione che non merita particolari commenti. C’è poco da dire, in casa Azzurra. C’è da dimostrare sul campo qualcosa di più rispetto a quelli che i tifosi Napoletani hanno visto e che certamente non meritano. Ecco il motivo per cui sarà fondamentale capire da dove iniziare la rincorsa. Non tanto per una Champions League oggettivamente (e giustamente) lontantissima. Quanto per creare le condizioni per una stagione, la prossima, che dovrà essere all’insegna delle novità. Sì, perchè come riportato anche da Chiariello in diretta su Canale 21 durante Campania Sport, a breve potrebbe cambiare tutto. “L’agente di Hysaj ha dato per certa la partenza del calciatore. “Allan e Fabian Ruiz sono quasi certi di andare via da Napoli. Mertenz e Callejon andranno via perchè sono entrambi in scadenza di contratto. E su Koulibaly DeLa è stato chiaro: in una recente intervista, infatti, il presidente ha affermato che lo venderà. Mi aspetto quindi di vederlo andare via. Da queste cessioni, il Napoli incasserà almeno 200 milioni di euro che saranno utili per far fronte alla mancata partecipazione in Champions League“. Insomma, la rivoluzione – a partire dal basso, dalle cessioni – sembra oramai quasi sicura. Anche se va detto che oltre a questo, in ballo, potrebbero esserci anche altre operazioni di mercato. Che potrebbero far scoppiare un vero e proprio terremoto in casa Napoli >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA