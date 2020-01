Calciomercato Napoli, DeLa mette nel mirino 2 colpi enormi

Il Napoli non resta a guardare e di fronte ad una stagione che difficilmente regalerà delle sorprese (in positivo) pensa al futuro ed a come non commettere più certi errori. Ecco perchè – stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport – la società Azzurra starebbe seriamente facendo delle valutazioni relative a quello che potrebbe accadere in vista della prossima estate. Stando a quanto si legge, infatti, il Napoli sarebbe seriamente intenzionato a mettere nel mirino due colpi enormi, contesi da mezza Serie A. Stiamo parlando di Chiesa e Tonali che da questo momento, quindi, entrano di diritto nella lista della spesa Azzurra, almeno per quel che riguarda il prossimo anno. Difficilmente, infatti, i due si muoveranno a gennaio ma va detto che anche per questo motivo, sono diversi i club che starebbero iniziando a muoversi anche in vista dell’estate. Fra questi, da oggi, dobbiamo aggiungerci anche il Napoli che quindi, sembra intenzionato a passare dalle parole ai fatti. In vista di una rivoluzione che la prossima estate, salvo colpi di scena, ribalterà quasi totalmente la squadra. Cinque calciatori Azzurri, infatti, sarebbero molto vicini a dire addio >>> VAI ALLA LISTA DELLE CESSIONI