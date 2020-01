Calciomercato Napoli, colpo di scena in piena notte: annuncio a sorpresa!

Fare il punto della situazione in casa Napoli per quel che riguarda il mercato è abbastanza complicato. Le ultime ore sono state di fuoco e le prossime, potrebbero esserlo ancora di più. Fra tutte le notizie uscite, nella notte, ne è arrivata un’altra più che positiva. A svelarla, è Sportitalia che spiega come il Napoli avrebbe trovato l’accordo per il rinnovo di Allan. Avete capito bene. Dopo le polemiche riguardo “l’ammutinamento” il tempo ci ha messo poco, a mettere una bella pietra sopra ad ogni problema. E ora, secondo quanto riferito dalla stessa fonte, il centrocampista sarebbe ad un passo dal firmare un contratto da 4 milioni di euro bonus compresi, per un accordo fino al 2024. Insomma, una vera e propria bella notizia, calcolando che nell’accordo in questione non rientrerà nessuna clausola rescissoria. E calcolando che fino a qualche settimana fa, con tutto il “caos” che ricorderete, una notizia simile non era nemmeno lontanamente immaginabile. Detto questo, ci aspettiamo delle grandi notizie di calciomercato per il Napoli, da qui alle prossime ore. Notizie, che dovrebbero riguardare acquisti – di cui già sapete i nomi – che però ora sembrano ad un passo dal diventare ufficiali. L’appuntamento, dunque, è a fra poco >>> LEGGI TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL NAPOLI