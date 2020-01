Napoli Calcio – Mercato, attenzione ad un colpo enorme: “Arriva mister X”

Più di qualche volta l’abbiamo ripetuto. Il Napoli ha in mente grandi piani e grandi progetti non tanto per questa stagione (per cui già si sta lavorando) quanto per il prossimo anno. E allora, con Demme e Lobotka che salvo colpi di scena vestiranno la maglia Azzurra, potrebbero arrivare anche altre sorprese. Stando ad alcune indiscrezioni raccolte in queste ore da mondoudinese.it, infatti, il Napoli sarebbe particolarmente attivo in sede di mercato e starebbe lavorando a qualcosa di molto più grande rispetto a quello che si possa immaginare. Qualcuno, proprio in virtù del possibile addio di Llorente, vocifera di un colpo in attacco particolarmente grosso anche se pure a centrocampo, potrebbero non essere finiti i rinforzi. Insomma, è come se ci fosse un “Mister X” pronto ad essere assaltato dal Napoli. Altre voci, fanno pure qualche nome. C’è infatti l’apertura della Fiorentina alla cessione di Chiesa e si parla, da qualche giorno, anche del serio interessamento del Napoli per il calciatore Viola. Che mister X possa essere lui? Difficile dirlo. Di sicuro c’è che da qui alla fine del mercato, qualcosa di particolarmente interessante in chiave Napoli potrebbe succedere. Anche se non sono escluse delle cessioni importanti. Insomma: in pentola, sembra bollire qualcosa di davvero grosso. A questo proposito, in casa Azzurra, starebbe per scoppiare un vero e proprio terremoto di cui vi abbiamo parlato qualche ora fa >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA