Calciomercato Napoli, in diretta tv arriva una clamorosa conferma

C'è aria di rivoluzione, c'è aria di novità. In casa Napoli si lavora per cercar di capire che strada prendere da qui a qualche settimana e perchè no, a qualche mese. Sì, perchè sia Giuntoli che ADL dovranno lavorare per far in modo che il prossimo anno il Napoli non debba affrontare le difficoltà con cui si è dovuto invece scontrare durante questa stagione che per quante gioie possa regalare, non sarà mai all'altezza delle ambizioni che in tutto l'ambiente Azzurro erano presenti ad inizio anno. E se si parla di rivoluzione è tecnicamente impossibile pensare ad un ribaltone totale della rosa, senza pensare alle cessioni. E bene, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, quella di Mertens sarebbe praticamente certa. Anche se lui, vuole rimanere in Italia. A conferma il tutto è stato il noto giornalista Carlo Pellegatti che parlando in diretta a TikiTaka ha svelato: "Da quel che so io, Mertens a giugno finirà in nerazzurro". Ossia, alla corte di Conte. E tutto, è poi stato commentato anche da Raffaele Auriemma, sicuramente più vicino alle vicende Napoletane: "Carlo Pellegatti, quando dice quello che dice rispetto a Mertens, non si sta sbagliando perché recentemente il calciatore ha rifiutato il West Ham. Anche la moglie era pronta ad andare a Londra. Lui vuole restare fino a giugno ufficialmente per battere il record di Hamisk ma so che ha parlato con i nerazzurri, non lui ma il suo entourage". Insomma, una pioggia di conferme in questo senso. Anche se parlando di mercato, va detto che in casa Napoli potrebbe scoppiare un vero e proprio terremoto dettato anche da altre notizie forse ancora più grosse…