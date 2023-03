Nella gara di andata degli ottavi di Europa League, il Man Utd supera il Betis per 4-2. In gol Rashford, Antony, Fernandes e Weghorst

Nella gara di andata degli ottavi di Europa League, il Man Utd supera il Betis per 4-1. In gol Rashford, Antony, Fernandes e Weghorst. Per gli ospiti in gol Perez. Ora il ritorno tra una settimana a Siviglia