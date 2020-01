Governo, arriva l’annuncio ufficiale di Matteo Salvini: avete sentito?

GOVERNO NEWS – Matteo Salvini apre le porte della Lega. E lo fa ancora una volta, in maniera molto chiara e senza troppi giri di parole. Questa volta però, il suo invito potrebbe far tremare la maggioranza di Governo forse in maniera più forte, visto che la sua risposta – che state per leggere – era diretta a qualcuno che fino a qualche tempo fa era dall’altra parte della barricata. Come riportato da TGCOM, infatti rispondendo ad una domanda sull’espulsione di Gianluigi Paragone dal Movimento 5 Stelle, il leader leghista avrebbe così risposto: “Le porte della Lega sono aperte per chi crede nel cambiamento e non vuole abbracciare Renzi e Zingaretti” sottolineando però che “io non commento casi singoli e personali“. Un messaggio abbastanza chiaro che se fosse colto al volo da parte di Paragone, potrebbe creare ancor più imbarazzo all’interno del governo. In questo senso però va detto che spesso e volentieri lo stesso Paragone ha dichiarato che non farà cambi di casacca e probabilmente, difficilmente lo vedremo nelle fila della Lega. Che intanto, continua la sua campagna elettorale in Emilia Romagna. Questi sono giorni molto importanti per quel che riguarda il futuro politico dell’Italia che lo ricordiamo, il 26 gennaio andrà a votare in Emilia Romagna per eleggere il nuovo governatore della regione.