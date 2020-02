Governo, gli ultimi sondaggi rivelano qualcosa di clamoroso

Dopo le elezioni in Emilia Romagna, cosa dicono i sondaggi relativi ai partiti politici? Qual è la situazione? Gli ultimi dati pubblicati da Ipsos per il Corriere della Sera, parlano abbastanza chiaro. La Lega, rimane in assoluto il primo partito con il 32% ed una crescita di almeno 0,5 punti in percentuale. Poi c’è il PD, che guadagna terreno raggiungendo un 20,3% di preferenze. E poi, clamorosamente, c’è il M5S, che sembra attestarsi al punto più basso dalle elezioni del 2013. Il Movimento sarebbe infatti intorno al 14%. Un risultato così, non si vedeva appunto da quasi 8 anni. Grossa attenzione poi all’ascesa di Giorgia Meloni, che pare essere arrivata al 12%. La Leader di Fratelli D’Italia sembra macinare terreno in maniera davvero importante, salendo velocissimamente di settimana in settimana. Per quel che riguarda invece il gradimento dei politici, il Premier Giuseppe Conte sembra sorpassare tutti, alla grandeissima. E’ davanti, con il 50% dei gradimenti, rispetto a Salvini fermo al 42% e Giorgia Meloni al 41%. Cresce in questo senso anche Zingaretti, che passa dal 24% al 27%. Nel frattempo, tornando a parlare di politica interna, arrivano notizie clamorose rispetto al possibile voto anticipato >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA