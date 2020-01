Governo, che botta! “Ecco cosa succederà al M5S”

Un attacco frontale, quello lanciato da parte di Gianluigi Paragone nei confronti del Movimenti 5 Stelle, dal quale è stato espulso da qualche giorno. Paragone, che parlando al Movimento 5 Stelle dichiara: “C’è una crisi di identità. Possono tirar fuori tutti i cartellini gialli e rossi che vogliono ma qualcosa già si sta muovendo su quelle che sono le ceneri del Movimento“. Poi, un’analisi sul perchè di questo crollo: “Il Movimento […] non parla più al ceto produttivo del Paese. Prenderà batoste in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto“. E ancora: “Il M5S andrà nell’alveo dell’area riformista. Gli stati generali terranno a battesimo questa conversione […] dopo gli stati generali si tratter di gestire un partita da 10% che non è più il M5S“. Insomma, una vera batosta da parte dell’ex Grillino che non sembra voler mollare la presa rispetto a quel movimento di cui faceva parte fino a qualche tempo fa. Luigi Di Maio, secondo le sue previsioni, prenderà dunque delle sonore batoste elettorali in diverse regioni d’Italia. Se Paragone avrà ragione – oppure no – lo scopriremo solamente fra qualche giorno. Partendo dai risultati che verranno fuori dall’Emilia-Romagna. E intanto, comunque, è arrivata da parte di Enrico Mentana anche una fortissima previsione sul voto in questione e sulla tenuta del governo stesso >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA