Corona Virus, Salvini avvisa il Governo: “In italia vedo che…”

CORONA VIRUS – Parlando alla stampa, Matteo Salvini fa il punto della situazione rispetto a quello che sta accadendo in tutto il mondo. Il Corona Virus è l’argomento di discussione principalre. E come riportano le sue parole, riprese in un video dall’agenzia di stampa “Vista”, il commento del leader della Lega è piuttosto critico: “Oltre le polemiche politiche, c’è tutto il mondo che se ne sta preoccupando. E quindi, chiediamo con urgenza, oggi stesso, che qualcuno a nome del governo venga in aula a rassicurare l’Italia e gli Italiani, ad assicurare che si stia facendo il possibile e l’impossibile per evitare che anche in Italia possa esserci la diffusione di questo terribile virus. Perchè vedo che tutti dicono e fanno qualcosa, dagli areoporti che chiudono in poi. E quindi vorrei che dal governo, fra un litigio e l’altro, possano arrivare rassicurazioni rispetto al fatto che in questo paese si stia controllando chiunque e si stia facendo del tutto per evitare il contagio. Ripeto: vedo tratte aeree che chiudono, aziende che chiudono e in Italia? Sembra che non sia cambiato nulla. Gente che va, gente che viene, gente che sbarca, gente che atterra, gente che decolla. Credo che questo argomento sia importante. Il resto delle polemiche della politica, se permettete, vengono dopo“. E intanto, tornando alla politica interna, sul possibile voto anticipato, arrivano indiscrezioni pesantissime >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA