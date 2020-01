Corona virus, arriva la decisione ufficiale da parte del Governo

CORONA VIRUS – Arriva la decisione da parte del Governo rispetto al caos generato dal Corona Virus. “Siamo il primo paese dell’Unione europea che adotta una misura cautelativa di questo genere”, ha detto ieri il Conte. “Assicuro – ha concluso -che non c’è alcun motivo di creare panico e allarme sociale”. Il Governo, ora, ha dichiarato lo stato di emergenza. Che sarà di 6 mesi. “Alla luce della dichiarazione di emergenza internazionale dell’Oms – dichiara il ministro della Salute, Roberto Speranza – abbiamo attivato gli strumenti normativi precauzionali previsti nel nostro Paese in questi casi, come già avvenuto nel 2003 in occasione dell’infezione Sars. Le misure assunte sono di carattere precauzionale e collocano l’Italia al più alto livello di cautela sul piano internazionale”. Intanto, a Radio Capital, è intervenuto Giuseppe Ippolito, direttore scentifico dell’ospedale Spallanzani di Roma: “Siamo quasi del tutto tranquilli che non ci siano stati altri contagi. I cittadini devono stare tranquilli – spiega – perché il rischio reale di trasmissione si verifica con persone sintomatiche. Appena i due turisti hanno avuto i sintomi sono state seguite tutte le procedure. Siamo quasi del tutto tranquilli che non ci siano stati altri contagi”. Nel frattempo, tornando a parlare di politica interna, arrivano notizie clamorose rispetto al possibile voto anticipato >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA