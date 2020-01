Governo, terremoto in arrivo? Poco fa l’annuncio ufficiale

ULTIME NOTIZIE GOVERNO – Alla fine la posizione del Movimento 5 Stelle a proposito della concessione autostradale non è cambiata. E non sembra voler cambiare, in nessun caso possibile. Il sottosegretario agli Esteri e deputato M5S Manlio Di Stefano in un post su Facebook scrive chiaramente: “Pensate davvero che ci fermeremo nella revoca delle concessioni autostradali ai Benetton solo perché Matteo Renzi e Matteo Salvini (i gemelli della politica) si oppongono? Questa è e sarà la nostra priorità perché non è accettabile che la nostra sicurezza sia lasciata nelle mani di chi ci ha già traditi provocando 43 morti a Genova. I Matteo se ne facciano una ragione e trovino altri finanziatori, con noi al governo non l’avranno mai vinta“. Insomma, un messaggio assolutamente chiaro che potrebbe far scoppiare un nuovo scontro all’interno della maggioranza visto che, ad esempio, Italia Viva di Matteo Renzi non sembra essere d’accordo sulla revoca delle concessioni come buona parte del centrodestra che però non fa parte dell’esecutivo. Ecco perchè questa situazione, viste le posizioni che sembra fermissime del Movimento, potrebbe seriamente creare un nuovo caos all’interno del Governo.