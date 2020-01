Ultime notizie governo, arriva il durissimo annuncio di Salvini

GOVERNO ULTIME NOTIZIE – E’ ampiamente iniziato il 2020 ma Matteo Salvini non intende cambiare musica e sceglie, durante un evento elettorale nei pressi di Cesenatico, di attaccare duramente il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Ecco le sue parole, riportate dal sito web lapresse.it: “Di Maio sarebbe ministro degli Esteri: stanno scoppiando guerre in mezzo mondo ma lui è lì che fa vertici con Zingaretti“. Delle parole, queste, che suonano come una nuova pizzicata nei confronti del leader del Movimento 5 Stelle. Fino ad ora non sono arrivate risposte ufficiali da parte del capo politico pentastellato ma escludiamo che possano arrivare, visto che al momento, con tutto quello che sta accadendo nel mondo, difficilmente Di Maio si occuperà di politica interna. In special modo se si pensa a quanto possa essere normale l’atteggiamento da parte di Salvini, che ovviamente è all’opposizione e come è naturale che sia, spesso e volentieri bastona il governo.