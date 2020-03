Governo, incredibile ma vero: ecco cosa potrebbe succedere ora

Ultime notizie Governo

Il CoronaVirus è al centro del mirino del governo Italiano e non solo. Nelle ultime ore, è arrivato il via libera da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri alle nuove misure sanitare e quindi ad un decreto, che darà anche il via all’iter per lo sforamento del deficit per 3,6 miliardi di euro e anche per dare il via allo studio di nuove misure sempre in chiave economica. Di certo però, oltre ai soldi, c’è anche qualcos’altro che cambierà in maniera pesantissima >>> CONTINUA A LEGGERE