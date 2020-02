Governo, Salvini fa un durissimo annuncio in diretta – Video News

News

ULTIME NOTIZIE GOVERNO – Direttamente dalla sua pagina ufficiale Facebook, il leader della Lega Matteo Salvini fa un duro annuncio rivolgendosi all’attuale maggioranza e a tutti gli Italiani. Ecco cosa ha detto: “Stiamo studiando un nuovo progetto di rilancio economico per questo paese che altrimenti di spegne. Questo è un paese che rischia di morire di tasse, burocrazia e concorrenza sleale. Stiamo preparando per Aprile una tre giorni a Milano che coinvolga tutto il mondo dell’impresa. Non possiamo essere l’ultimo paese in Europa per crescita. Questa è l’Italia del PD del Movimento 5 Stelle. Non la mia, non la vostra. Per questo motivo guardiamo avanti e prepariamo l’Italia dei prossimi 50 anni. Serve un’Italia senza cittadini di Serie B. Dove tutti possano viaggiare, fare sport, fare teatro, fare l’amore, vivere. Le nostre idee sono chiare. E vedono al centro donne e uomini. Noi vogliamo l’Italia che corre, che sogna e che lavora. Se Conte ed i suoi sciaguarati ministri proveranno a tornare indietro, ad aprire di nuovo i porti, per avvantaggiare qualcuno a cui serve immigrazione di massa, avrà in me e nella Lega degli avversari che non si arrenderanno mai. Io non mollo“. E attenzione. Parlando di governo (e di possibili elezioni anticipate) gli ultimi sondaggi svelano qualcosa di davvero clamoroso >>> GUARDA GLI ULTIMI SONDAGGI