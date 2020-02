Coronavirus, arriva la durissima decisione del Governo! – Video News

Ultime notizie Governo

GOVERNO – Sono stati giorni di fuoco, quelli vissuti da tutti gli Italiani. Il CoronaVirus spaventa, fa paura. E in tutto il caos generato, c’è pure chi se ne è approfittato. In maniera a dir poco vergognosa. Non è infatti una novità la notizia per cui molti sul web, si siano messi a speculare addirittura su prodotti come l’amuchina, con dei kit – ad esempio su Ebay – venduti a migliaia di euro. Anche per questo motivo si è reso necessario l’intervento da parte del Governo che ha parlato abbastanza chiaramente facendo un annuncio – come si dice sul web – severo, ma giusto. “Puniremo chi specula sulle mascherine“, sono le parole pronunciate da Di Maio e Speranza. Mentre nella conferenza con la stampa estera, Walter Ricciardi – consulente del ministero della salute e componente italiano del comitato esecutivo dell’OMS – dice: “L’Italia non è il focolaio, il virus sta circolando in tutto il mondo“. E ancora: “Non possiamo sapere quello che accadrà negli altri paesi, la cosa certa è che noi abbiamo preso delle misure molto rigorose“. Insomma, c’è la volontà di isolare il virus ma anche di punire duramente che ne ha approfittato. Il tutto, è testimoniato anche dalla Guardia Di Finanza che – come riportato da Repubblica.it – si è recata nelle sedi di alcune piattaforme per acquisire documenti sulle manovre speculative che hanno portato delle mascherine da pochi centesimi a costare centinaia di euro. In questo senso, sia Amazon che Ebay, oltre a dare la massima collaborazione alle autorità, si sono “smarcate” dalle politiche di prezzo, sottolineando come queste, siano in capo ai venditori che decidono – appunto – i prezzi dei prodotti. E attenzione. Parlando di governo (e di possibili elezioni anticipate) gli ultimi sondaggi svelano qualcosa di davvero clamoroso >>> GUARDA GLI ULTIMI SONDAGGI