Governo, sondaggio da brividi in Emilia: chi vince? Guardate…

Dal voto del 26 gennaio, potrebbe passare il futuro dell’attuale Governo. Questo, almeno a parole sembra qualcosa di abbastanza chiaro. Sì, perchè Matteo Salvini – ad esempio – sembra sempre più convinto che da un possibile ribaltone in Emilia Romagna, possa passare la richiesta nemmeno troppo indiretta al Capo dello Stato, di valutare il voto anticipato. Ecco perchè sembra essere di fondamentale importanza capire come potrebbe andare a finire. E in questo senso ci vengono incontro gli ultimi sondaggi sugli orientamenti di voto in Emilia Romagna, svolti da SWG e mostrati da Coffee Break in onda su LA7 di cui vi proponiamo uno screen qui sotto.

Al momento, pare davvero un testa a testa come non se ne vedevano da anni. Con il candidato del centrosinistra ancora avanti, ma per un pelo. Seguito a ruota, tallonato, da Lucia Bergonzoni. La candidata della Lega e quindi di tutto il centrodestra che sembra volerci – giustamente – credere fino alla fine.