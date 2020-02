Governo, sondaggi pesantissimi: ecco chi vola…e chi crolla!

Il governo continua a lavorare su diversi fronti. Si cerca l’intesa per quel che riguarda la riforma della prescrizione ma non solo. I temi in ballo sono ovviamente diversi e su ognuno di questi, ci sarà bisogno di un confronto serio e basato su dati e idee. In tutto questo, sono molto interessanti i nuovi sondaggi pubblicati da LA7 che svelano – nel TG di Enrico Mentana – la situazione attuale per quel che riguarda tutti i partiti. Chi sale? Chi scende? Andiamo a scoprirlo subito.

Con la Lega che riprende a crescere ed il Movimento in discesa libera, l’unico partito che pare reggere al momento è proprio il Partito Democratico, che sale – pensate – di 2,2 punti percentuali. Non poco, ad ogni modo.