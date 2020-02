Governo, accordo Renzi-Salvini? In diretta tv arriva la risposta

Ultime notizie Governo

NOTIZIE GOVERNO – Quando in questi giorni si è parlato della possibilità di veder cadere l’esecutivo, più di qualcuno fra gli addetti ai lavori (i giornalisti) ha creduto a questa eventualità non bollandola immediatamente come qualcosa di impossibile. Anzi. Ci sono diverse questioni che potrebbero far cambiare gli equilibri in Parlamento e a questo proposito, qualcuno ipotizza un clamoroso accordo fra Renzi e Matteo Salvini. Proprio a questo, ha risposto il Senatore di Italia Viva che durante l’Aria che Tira, trasmissione in onda su LA7, ha dichiarato: “Accordo con Salvini? La risposta in romanesco sarebbe “Maddechè!”. Ma scusi, facciamo l’ABC: ho fatto un governo persino con i grillini, pur di mandare a casa Salvini ed evitare il suo “Pieni poteri””. Insomma, a quanto pare non ci sarebbe nessuna possibilità di vedere un accordo che qualcuno ha ipotizzato ma che ovviamente era abbastanza difficile da realizzare, fra i due Mattei. Quello che accadrà, eventualmente, si vedrà fra qualche tempo. Ma non sarà sicuramente un accordo fra Renzi e Salvini.