VIDEO – Gli Highlights del miglior match del giovedì / United vs Barcellona

Gli highlights del miglior incontro di questo giovedì di Europa. La partita che ha fatto divertire anche i tifosi neutrali: United vs Barça

Sicuramente stiamo parlando del big match di questa giovedì europea. Da una parte uno dei team più titolati di Inghilterra: il Manchester United. Dall'altra una delle squadre che ha vinto di più nell'ultimo millennio, il Barcellona. Non perdere gli highlights e il riassunto di questo incontro che ha avuto dell'incredibile ed è terminato per 2-1 in favore dei padroni di casa. Una di quelle partite che vengono ricordate anche dai tifosi neutrali