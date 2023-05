Lecce-Udinese / Il riassunto dell’incontro in 90 secondi: VIDEO

L'Udinese esce sconfitta dal Via Del Mare, ecco il riassunto dell'incontro compresso in un unico video. 90 secondi per decifrare il match

L'Udinese esce sconfitta dallo stadio Via del Mare di Lecce. Contro i salentini è andata in scena una partita molto nervosa in cui i dettagli hanno fatto la differenza. Alla fine dell'incontro è prevalso il team giallorosso, ma parliamo comunque di una prestazione davvero di poco conto per la squadra di Andrea Sottil. Ecco il riassunto di tutti e novanta i minuti in soli novanta secondi. Non perdere nemmeno un istante